مصادر: فتح المجال الجوي المصري للطائرات القطرية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني عن فتح المجال الجوي المصري لعبور الطائرات القطرية بداية من الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الثلاثاء بعد إغلاق دام نحو 4 سنوات.وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن سلطة الطيران المدني تلقت إخطارات من جانب شركة الخطوط الجوية القطرية صباح اليوم الثلاثاء، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة والدوحة.وأشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولي لم يستقبل أي رحلات جوية مباشرة بين البلدين حتى الآن، مضيفا أنه سيتم التنسيق بين شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية لوضع جدول لتسيير رحلات بين البلدين والتنسيق مع السلطات مطار القاهرة الدولي.