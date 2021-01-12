«مصر للطيران»: اجتماع عاجل لبحث تفاصيل عودة تسيير الرحلات مع قطر (خاص)

كشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن عقد اجتماع عاجل بين مسؤولي الشركة والقطاعات التجارية والفنية لتحديد موعد تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة، عقب عودة فتح المجال الجوي المصري للحركة الجوية بين البلدين، بعد انقطاع قارب 4 سنوات.وقال زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم خلال الاجتماع تحديد عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتحديد أيامها وخطة أسعار التذاكر بمرحلتي الذهاب والعودة، فضلا عن تحديد طرازات الطائرات التي ستعمل بين البلدين.ووأوضح رئيس مصر للطيران، أن الشركة تعمل تحت مظلة الدول المصرية في كافة الظروف، فضلا عن الدور الوطني الذي تقوم به بجميع الأحداث والمواقف الوطنية.