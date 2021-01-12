إثيوبيا تنادي بالحوار في قضية الحدود مع السودان

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تنادي بالحوار في قضية الحدود مع السودان بالرغم من رصدها لتحركات سودانية داخل حدودها، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وقالت الخارجية الإثيوبية: "ننادي بالحوار في قضية الحدود مع السودان بالرغم من رصدنا لتحركات سودانية داخل حدودنا".