أعضاء البرلمان يتوافدون على مقر مجلس النواب

بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد إلي مقر البرلمان استعدادًا للجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني.وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الساعة 11 صباحًا برئاسة النائبة فريدة الشوباشى بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية فضلًا عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.وحرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، على تفقد كل القاعات وأماكن الانتظار المخصصة للنواب والاطمئنان على سلامة كل الإجراءات.