هولندا تسجل 890 ألفا و566 إصابة بكورونا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 890 ألفا و566 حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و512 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 11 ألف و89 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.