اليوم.. الحكم على متهم في «أحداث مدينة نصر»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على متهم فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر».تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللي.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.