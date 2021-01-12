6 اختصاصات للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية

نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن البرلمان هو شعبة جمهورية مصر في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، والوكيلين هما وكيلا الشعبة.ويرصد «الدستور» اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، وذلك على النحو التالي:أولًا: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة في شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية، وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.ثانيًا: النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.ثالثًا: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية، بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.رابعًا: تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية، والتي تكون الشعبة عضوًا فيها.خامسًا: اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.سادسًا: النظر في تقرير النشاط السنوى للشعبة.