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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«مستقبل وطن» يستقر على مرشحه الجديد لرئاسة البرلمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:51 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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انتهى منذ قليل الاجتماع المغلق الذي عقدته الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالتجمع الخامس.

وناقش الاجتماع، الذي عقد لأكثر من ساعتين، الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية، والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.

وقال مصدر حزبي لـ«الدستور» إن الاجتماع ناقش عددًا من الأمور الداخلية لإعادة هيكلة التنظيم الداخلي للحزب، خاصة بعد موجه الاستقالات والاستبعادات التى تمت خلال الفترة الماضية بسبب انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ".

وأضاف المصدر أن الاجتماع قد استقر أيضا على اسم المرشح الذي سيتم الدفع به لرئاسة مجلس النواب وكذلك الوكيلين، وسيتم إخطار أعضاء الحزب بذلك قبل الحضور إلى المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية، ولكي يقوم الأعضاء بالتصويت لصالح الاختيار الحزبي لرئاسة المجلس والوكالة.

ورجح المصدر، بأن المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، هو الاسم الجديد لرئيس المجلس الذي استقر عليه الحزب، كما تم الاستقرار على كل من النائب محمد محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد وكيلين.

ولفت المصدر إلى أنه فيما يخص اللجان النوعية، فسيتم ترشيح أغلب رؤساء اللجان لبرلمان 2015 كما هم مع إجراء تعديلات بسيطة، فعلى سبيل المثال سيتم الدفع بالمهندس أحمد السجينى لرئاسة لجنة التنمية المحلية وعلاء عابد لحقوق الإنسان، وعماد سعد حمودة للإسكان.

وأكد المصدر، أنه لا صحة مطلقًا لدعم أى من أعضاء حزب الوفد الترشح على وكالة المجلس، وفيما تردد مؤخرا بدعم النائب سليمان وهدان لوكالة المجلس، فهو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

يذكر أن الاجتماع حضره قيادات الحزب من مجلسي النواب والشيوخ، أبرزهم النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والدكتور النائب عبد الهادى القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد السجينى، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب عماد سعد حمودة.

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