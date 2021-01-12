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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:23 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-1-2021، في أسواق المال المحلية المصرية.

محليًا، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستقرًا، كما ارتفعت العملة السعودية أمام الجنيه في بنك بلوم مصر، وبنك الإسكندرية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.


سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-1-2021


البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك البركة

وتعرض شاشات التداول داخل فروع بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وجاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي عند مستوى 4.06 و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية.

بنك مصر إيران للتنمية

وعن سلة أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ببنك مصر إيران للتنمية بلغت مستويات 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده

بينما واصلت مستويات سلة أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وبلغت مؤشرات مستوى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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