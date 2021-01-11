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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قانون 182 للتعاقدات الحكومية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:46 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية "قانون 182 للتعاقدات الحكومية"، وذلك لسبعة عشر من العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي وذلك في الفترة من ١١حتى ١٤ يناير الجاري.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتدريب أن الهدف من هذه الورشة الوقوف على آليات القضاء على الفساد وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وإلقاء الضوء على السياسات الجديدة القائمة على الاستفادة الكاملة من هذا القانون، ما يساهم بدوره في الحفاظ التام على الأموال العامة وتوفير قدر لا بأس به من الأموال المهدرة.

وقام مجدي السيد جاد، مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقا، بتوضيح وتعريف قانون التعاقدات وبيان القواعد العامة في الطرح في ضوء التعاقدات المستدامة والتأهيل المسبق للمتعاقدين، متطرقًا للأهمية الاستراتيجية للتعاقدات العامة المنظمة للمؤسسات عبر قانون 182 لسنة 2018، مؤكدًا تعزيز مبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص بتطوير طرق الشراء والبيع.

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