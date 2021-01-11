كندا: حظر التجول لن يكون ضمن القيود الأخرى لمواجهة كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمقاطعة أونتاريو، لن تشمل فرض حظر تجول.ونقلت الإذاعة عن مصدر في حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، قوله: "إن حظر التجول لن يكون ضمن القيود الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في المقاطعة غدًا الثلاثاء، مع تسجيل المقاطعة 3338 حالة إصابة جديدة اليوم وتجاوز عدد الوفيات خمسة آلاف حالة".وأوضحت أنه تم طرح فكرة حظر التجول، على غرار ما تم تنفيذه مؤخرًا في مقاطعة كيبيك، خاصة في ظل استمرار انتشار العدوى.وكان رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، قد قال الأسبوع الماضي إن النماذج المعدلة تظهر أن الإجراءات الحالية لا تقوم بما يكفي لإبطاء انتقال الفيروس، في الوقت الذي تكشف فيه النماذج المحدثة عن أن أونتاريو في طريقها لتسجيل ما يصل إلى 6000 حالة جديدة يوميًا بحلول نهاية هذا الشهر.