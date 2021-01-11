إيبارشية أطفيح: قصر صلوات قداس الغطاس على الكهنة

أعلنت إيبارشية أطفيح بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا زوسيما أسقف الإيبارشية، عن اقتصار صلوات قداس عيد الغطاس المجيد الموافق ليلة يوم 19 يناير الجاري على كهنة الإيبارشية فقط.وأشارت الإيبارشية، في بيان، إلى أن القداس الإلهي بعيد الغطاس سيكون دور حضور شعبي، مقتصرًا على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.