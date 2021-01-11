الموت يُفجِع بيومي فؤاد

توفي مساء الإثنين والد الفنان بيومي فؤاد، الذي أعلن الخبر عبر حسابه في «فيسبوك» قائلًا: «إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء».ويدخل بيومي فؤاد عالم البطولة المطلقة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل «عودة الأب الضال».ويجسد شخصية رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه، وذلك في إطار كوميدي معتمدًا على الدراما الاجتماعية.وانطلق تصوير العمل مساء الأحد في أحد شوارع أكتوبر بمشهد خارجي بداخل إحدى السيارات، إلى أن ينتقلا لموقع التصوير الرئيسي خلال أيام.المسلسل بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.