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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يحدد آليات تعامل أعضاء الحكومة فى اجتماعات المجلس

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:52 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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حدّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات تعامل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ومن يندبونهم من معانيهم، داخل اللجان النوعية بمجلس النواب أثناء حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين وذلك على النحو الآتي:

المادة 61: لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضورُ جلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

على أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضورُ جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيًا بناءً على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

يجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش. ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاءَ الحكومة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أى قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضًا على اللجنة من موضوعات.

يجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

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