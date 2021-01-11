اليمن وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائي في مجالات النقل

بحث وزير النقل اليمني، عبدالسلام صالح حميد، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والجوي والموانئ.واستعرض حميد- خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- جهود الحكومة اليمنية في إعادة تشغيل مطار عدن الدولي لاستقبال الرحلات الجوية عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ، مثمنا دعم المملكة المتحدة لجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في البلاد.وأشار الوزير اليمني إلى حاجة ميناء عدن إلى التطوير بتعميق القناة الملاحية وأحواض السفن، وإضافة أرصفة جديدة لاستيعاب رسو سفن ذات الأحجام الكبيرة، وتوفير معدات مناولة البضائع، باعتباره المنفذ الرئيسي للبلاد مع العالم الخارجي، نظرا لموقعه الاستراتيجي بالقرب من الخطوط الملاحية الدولية.من جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار، وأن المملكة المتحدة تعمل مع الدول الصديقة لإحلال السلام ووقف الحرب في اليمن، وجمع الأطراف على طاولة المباحثات، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص، مشيرا إلى متابعة حكومة بلاده لما جرى من استهداف أعضاء الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن، وأنها تعمل مع بقية الأعضاء في مجلس الأمن لإصدار بيان يدين هذا الهجوم.