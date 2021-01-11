مجلس الدفاع اللبناني يُلزم الوافدين من مصر بفحص كورونا

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الإثنين، عن منع الحركة نهائيا في الشوارع من يوم الخميس إلى الإثنين، إلى جانب تشديد إجراءات الوقاية وتقييد الحركة وفرض عقوبات مالية وقانونية على المخالفين.كما أعلن المجلس، خلال اجتماع له اليوم، عن الموافقة على التوصيات المرفوعة بعد إجراء التعديلات اللازمة وتمديد التعبئة العامة حتى 31 مارس المقبل، وإعلان حال الطوارئ الصحية.وطالب المجلس الأعلى للدفاع، في بيان له، الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية.وطالب المجلس الأعلى للدفاع بإلزام الوافدين من بغداد وإسطنبول وأضنة وأديس أبابا والقاهرة بالإقامة 7 أيام في الفنادق، وإجراء فحص الـPCR، وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%.