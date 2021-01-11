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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: بطولة العالم لكرة اليد فرصة لاطلاع العالم على حجم إنجازات مصر

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:02 م
النائب أيمن عثمان
النائب أيمن عثمان عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أيمن عثمان، عضو مجلس النواب، إنه على ثقة تمامًا من أن "بطولة العالم" لكرة اليد ستحقق نجاحًا عالميًا هائلًا في مصر، في الفترة التي ستقام فيها البطولة، في الفترة من 13-31 يناير الجاري، بفضل الدعم الرئاسي الكبير المقدم من الرئيس السيسي للبطولة وتضافر مختلف جهود لدولة لإنجاحها.

وأضاف عثمان، في بيان له اليوم، أن البطولة تجتذب أنظار العالم، خصوصًا أنها تقام في ظرف بالغ الحساسية من تفشي الموجة الثانية لكورونا في مختلف أرجاء العالم. على أن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى جهود جميع أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، على ما قامت به من تعاون والمساهمة في تنظيم هذا الحدث العالمي بصفة عامة، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بصفة خاصة، مضيفًا أن البطولة ستكون فرصة هائلة لكي يطلع العالم على حجم الإنجازات التي تقام على أرض مصر وتحت سمائها، والمشروعات القومية الكبرى التى أنجزتها مصر فى مختلف المجالات، برؤى وتوجيهات الرئيس السيسي وبكل حرفية ممكنة وغير مسبوقة.

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