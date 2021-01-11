ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم بلاده للعراق

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، دعم بلاده الدائم للعراق ووقوفها إلى جانبه، بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره، وتجاوزه جميع التحديات التي يواجهها ولتعزيز دوره في محيطه العربي.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، من الرئيس العراقي، برهم صالح، حيث بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتناول الجانبان- خلال الاتصال- مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والصحية، إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدوليين خلال مرحلة ما بعد "كورونا".واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية تعزيز أركان الأمن والاستقرار وتحقيق السلم والتنمية لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني أزمات واضطرابات عديدة تستنزف مقدراتها ومواردها البشرية والمادية.من جانبه، ثمن الرئيس العراقي مواقف دولة الإمارات الداعمة للشعب العراقي على جميع الأصعدة وفي مختلف الظروف، لاستعادة أمنه واستقراره ومساندته في مواجهة التحديات، وتعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية.