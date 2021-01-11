8 انفجارات قوية تضرب البوكمال السورية

دوت 8 انفجارات عنيفة جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور، اليوم، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الإيرانية والموالية لها تتخذ مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزًا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفًا من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي يرجح أنه قصف للتحالف الدولي ضد داعش.وأشار المرصد السوري إلى أنه لم ترد معلومات عن الجهة التي تقف وراء القصف أو حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الهجوم.وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 7 يناير الجاري، بأن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية مع العراق، غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.