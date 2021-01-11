السودان: لدينا خيارات أخرى إذا لم يصل الاتحاد الإفريقى لحل بشأن سد النهضة

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، خلال لقائه بمكتبه وزير الري ياسر عباس ووزير الخارجية عمر قمرالدين على تطورات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي وأسباب تعثر جولة المفاوضات الأخيرة.وأوضح ياسر عباس أن موقف السودان يقوم على ضرورة إعطاء الاتحاد الإفريقي دور المسهل عبر الخبراء الذين تم اختيارهم بواسطة الاتحاد، مؤكدًا أن المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها كانت تتم بين الدول الثلاث مباشرة التي تباعدت مواقفها منذ البداية ومن ثم كان إصرار السودان الدائم على أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره الطبيعي كمسهل لعملية التفاوض وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأعرب وزير الري عن ترحيب السودان بمسودة الاتفاق الأولية التي أعدها الخبراء وطالب بأن تكون هناك مرجعية واضحة حول الخطوة التالية واقترح أن تبدي الدول ملاحظاتها على المسودة في اجتماعات ثنائية مع الخبراء ليتمكنوا من إعداد الصورة الثانية للمسودة مشيرًا إلى احتجاج السودان للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على مواصلتها في الملء للعام الثاني بمقدار 13 مليار متر مكعب دون اتفاق الذي يعتبر خرقًا للقانون الدولي وتهديداََ مباشراََ لتشغيل سد الروصيرص وتهديدًا للمواطنين الذين يسكنون خلفه.من جانبه قال وزير الخارجية عمر قمرالدين إن السودان قدم اشتراطات لدولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى، وأن السودان سيكون في عمل دءوب لايضاح رؤيته أملًا بأن تكون الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا ستكون له خيارات أخرى.