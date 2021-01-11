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تقارير ومتابعات

آخرهم دولت الكومى.. أمهات ضحايا أبنائهم

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:10 م
دولت الكومى
دولت الكومى
جميلة على
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أمرت النيابة العامة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بحبس "محمد. ا. ف"، 44 سنة، مبلط محارة، بتهمة التعدى على والدته السيدة دولت محمد الكومى 70 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" قصص مشابهة لجحود الأبناء أثارت الرأى العام وتصدرت صفحات السوشيال ميديا.

دولت محمد الكومى
فى نهاية العام الماضى فوجئ رواد السوشيال ميديا بتداول صورة لسيدة تظهر على ملامحها ووجها آثار تعذيب وضرب وتبين أن الجانى ابنها.

دولت محمد الكومي، 70 سنة، قام نجلها والذى يبلغ من العمر 44 عاما بضربها وذلك بعدما قام ببيع البيت لأحد الجيران بقريتها بمركز دسوق ورفضت السيدة تسليم المنزل لكونها المالكة الأصلية مما أدى إلى قيام نجلها بضربها وطردها خارج المنزل.

وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ما قالته السيدة وتمكنوا من القبض على نجلها الذى أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ابن يحرق أمه
وفى الهرم فى نهاية أكتوبر 2020، قام ابن بمنطقة الطالبية بحى الهرم بحرق والدته حية بعدما قام بسكب البنزين عليها داخل شقتها.

وكانت قوة من مباحث الجيزة وفريق من المحققين انتقل إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة ومناظرة لجثة المجنى عليه.

وتبين من المعاينة أن الحريق بسبب سكب مادة البنزين، وتبين أن الابن هو السبب، بعدما أكد الجيران وجود خلافات بين الابن والأم واختفائه من مسرح الجريمة.

شاب يطعن أمه 15 طعنة بالمنيا
سدد شاب 15 طعنة لأمه بسبب رفضها مساعدته ماديا وإعطائه 15 ألف جنيه مما تسبب فى قيامه بطعنها بـ 15 طعنة.

وقال الشاب الذى يعيش فى قرية الدادوية بمركز المنيا: لم أكن أدرى ماذا أفعل، انتابتنى حالة هيستيرية شديدة، فقط ما كنت أفكر فيه أنها لا تريد مساعدتى والوقوف بجانبى، طلبت منها مبلغ 15 ألف جنيه، لأننى أمر بظروف قاسية ولكنها رفضت، حاولت إقناعها إلا أنها أصرت على موقفها، مما أغضبنى ودفعني على ارتكاب جريمتى.

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