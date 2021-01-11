«نضرب كشرى فى حتة بعيدة».. هكذا تفاعل المصريون مع أغنية «فاضى شوية»



تخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز الـ12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها قبل أسبوع، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80".



وبدأ نمرة، طرح الألبوم فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



وتضمنت الأغنية جملة: «فاضي شوية نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة وخلّي حساب الضحك عليّا»، والتى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى وحولها البعض لـ"كوميكس". تخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز الـ12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها قبل أسبوع، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80".وبدأ نمرة، طرح الألبوم فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.وتضمنت الأغنية جملة: «فاضي شوية نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة وخلّي حساب الضحك عليّا»، والتى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى وحولها البعض لـ"كوميكس".



«كشرى بالدقة»

وانتشرت كلمات الأغنية ولكن بعد تغيير الكلمات التى اتسمت بروح الفكاهة والدعابة ومنها: «فاضي شوية نضرب كشري في علبة كبيرة اعزمني على صلصة كتيرة وخلي حساب الدقة عليا».

«محشى وبط»

ومن الكوميكس التى انتشرت بشكل كبير على ألحان الأغنية الشهيرة، حيث استبدلها البعض بـ"المحشى والبط"، "فاضى شوية نضرب محشى وبط فى حتة بعيدة".

«فسيخ ورنجة»

ومن الكوميكس التى انتشرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة على الأغنية هو دخول "الفسيخ والرنجة" على ترند "فاضى شوية".