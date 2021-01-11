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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«نضرب كشرى فى حتة بعيدة».. هكذا تفاعل المصريون مع أغنية «فاضى شوية»

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:03 م
أغنية فاضى شوية
أغنية فاضى شوية
إسلام جمال
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تخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز الـ12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها قبل أسبوع، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80".

وبدأ نمرة، طرح الألبوم فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتضمنت الأغنية جملة: «فاضي شوية نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة وخلّي حساب الضحك عليّا»، والتى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى وحولها البعض لـ"كوميكس".
«نضرب كشرى فى حتة

«كشرى بالدقة»
وانتشرت كلمات الأغنية ولكن بعد تغيير الكلمات التى اتسمت بروح الفكاهة والدعابة ومنها: «فاضي شوية نضرب كشري في علبة كبيرة اعزمني على صلصة كتيرة وخلي حساب الدقة عليا».
«نضرب كشرى فى حتة
«محشى وبط»
ومن الكوميكس التى انتشرت بشكل كبير على ألحان الأغنية الشهيرة، حيث استبدلها البعض بـ"المحشى والبط"، "فاضى شوية نضرب محشى وبط فى حتة بعيدة".
«نضرب كشرى فى حتة
«فسيخ ورنجة»
ومن الكوميكس التى انتشرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة على الأغنية هو دخول "الفسيخ والرنجة" على ترند "فاضى شوية".
«نضرب كشرى فى حتة
«لأ عايز شاورما»
وحول بعض النشطاء كلمات الأغنية على الكوميكس الشهير للفنان أحمد فتحى بدل القهوة "شاورما"، حيث انتشر بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعى.

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