محافظ بورسعيد ووفد «العربية للتنمية» يتفقدون سوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطاني اليوم الأثنين، سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد بحي العرب عقب الانتهاء من حفل تكريم المحافظ بجائزة أفضل محافظ عربي.واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية والتي كان على رأسها إنشاء أسواق حضارية بعد ما تم القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد في إطار التنمية الشاملة بالمحافظة.ومن جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة التنموية في الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد والتي تعبر عن رغبة القيادة السياسية في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.