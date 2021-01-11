نجوى فؤاد: أجريت عملية جراحية بالعمود الفقري وأعيش فترة عصيبة

طمأنت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد جمهورها، عقب إجراءها لعملية جراحية منذ أيام قليلة تمكث علي إثرها في منزلها لاستكمال باقي العلاج.وروت الفنانة كواليس الأيام السابقة لـ "الدستور"، مشيرة إلى أنها أجرت نصف عملية علي حد تعبيرها، حيث عانت من مشاكل في منطقه "الفقرات القطنية" في العمود الفقري، نافية ان تكون الإصابة في القدم مثلما كتبت بعض المواقع.وتابعت نجوى فؤاد:" أتابع حاليا مع الطبيب المختص، وقد نصحني بالمكوث في السرير لمده من ثلاث الي اربع أسابيع، الي ان تستقر الحالة بشكل طبيعي، موضحة أنها تعيش فتره صعبة علي المستوي النفسي هذه الأيام بسبب وضعها الحالي وكذلك وضع مصر والعالم، بسبب فيروس كورونا داعية أن تنتهي هذه الفترة علي خير للجميع".واحتفلت الفنانة نجوى فواد، الأربعاء الماضي الموافق 6 يناير، بعيد ميلادها 77، إذ ولدت في عام 1943، وتعد واحدة من أهم راقصات الفن الشرقي في مصر.