حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.. رابط وخطوات

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رابط حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك 2021

تخفيفا عن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يستطيعون من خلاله حجز الكشوفات الطبية التي تساعد على الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك، حيث يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة لملء استمارة إلكترونيا ليخضعون لفحص طبي شامل مجاني للحصول على السيارات التي تساعدهم في الاندماج في المجتمع وعيش حياة طبيعية بين المواطنين دون الشعور بأي حرج من اعتقالهم.





خطوات حجز كشف طبي لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارة مجهزة 2021

بعض خطوات بسيطة تتم بطريقة إلكترونية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن للراغبين من أصحاب الاحتياجات الخاصة إتباعها للحصول على سيارات مجهزة وهي:-





-تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





-اختيار حجز موعد كشف طبي





-كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة





-كتابة الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقمًا





-اختيار مكان الكشف الطبي حسب الإقامة تسهيلا على المتقدم





-اختيار تاريخ الكشف الطبي





-كتابة بيانات الاتصال رقم التليفون والبريد الإلكتروني





-الضغط على حفظ الطلب





الاستعلام عن طلب الكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة لأصحاب الإعاقة

يمكن من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا ) الاستعلام عن حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك وذلك بإدخال الرقم السري وكتابة الرقم القومي للمتقدم والمكون من 14 رقمًا والضغط على كلمة استعلام وستظهر رسالة بكافة البيانات التي تم إدخالها من قبل وموعد ومكان الكشف المحجوز مسبقا.





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