مسئول: يجب استكمال قواعد الرسوم الجمركية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

قال مسئول كبير بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اليوم الإثنين، إنه يتعين على أعضاء المنطقة الجديدة استكمال جداول زمنية لتخفيض الرسوم الجمركية ووضع اللمسات الأخيرة على قواعد المنشأ الأساسية بحلول يوليو.وبدأت الدول الإفريقية التجارة رسميًا في إطار هذه المنطقة في الأول من يناير الجاري بعد شهور من التأخير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميًا.لكن الخبراء يقولون إن التنفيذ الكامل للاتفاق سيستغرق سنوات على الأرجح.