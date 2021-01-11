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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استكمال المناهج الدراسية بنظام «التعليم التفاعلى» عبر أحدث الأنظمة الذكية..

«جامعة المستقبل» تلتزم بالمعايير العالمية لإعداد كوادر متميزة فى تخصصاتها العلمية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:55 م
هشام عرفات و عبادة
هشام عرفات و عبادة سرحان
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فى إطار حرص جامعة المستقبل على تخريج كوادر متميزة فى جميع التخصصات العلمية والعملية، توفر جامعة المستقبل لطلابها كافة الامكانيات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التى تقدمها كلياتها المختلفة والمتنوعة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير الأكاديمية المحلية والعالمية، برعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأكد الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أن الجامعة تحرص على إعداد أجيال ذات كفاءة مهنية عالية فى جميع التخصصات خصوصا العلمية منها، وأيضا كوادر تلتزم بالأخلاقيات المهنية، موضحا أن رؤية الجامعة تتمثل فى أن تصبح رائدة فى كل تخصص من تخصصاتها، لافتا إلى أن جامعة المستقبل حققت انجازات دولية فى البحث العلمى والذكاء الاصطناعى، بفضل مجهود طلابها وهيئة التدريس، وأشار عرفات إلى أن الجامعة تضع فى اعتبارها رفع كفاءة الطالب العملية وكذلك بناء شخصية متميزة للخريجين، مع الارتقاء بالبحث العلمى ومجالات خدمة المجتمع بتفعيل روح المسئولية المجتمعية.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة تحرص على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العمل الجديد، مؤكدا أن الجامعة تهدف لتخريج طلاب لديهم وعى كاف وقدرة على خدمة الدولة وإفادتها وتحقيق ثراء علمى ومهنى فى المجتمع، وشدد على أن الجامعة حريصة على تنفيذ قرارات الدولة، وأن تتم عملية التعلم "عن بُعد" بكفاءة وفعالية عالية، التزاما بالإجراءات والتعليمات التى أصدرتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن استكمال جميع المناهج التعليمية يأتى عبر نظام "التعليم التفاعلى" مشيرا الى أن ذلك يصب فى مصلحة الطلاب من حيث السلامة، ويساهم فى تطوير المحتوى التعليمى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

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