الخميس.. انطلاق منتدى الشباب للعلوم بالمركز القومي للبحوث

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات ( منتدى الشباب للعلوم) الذي ينظمه المركز القومي للبحوث أونلاين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز،في تصريح له اليوم، الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات ومن أهمها المجالات البحثية، خاصة وأنه لاسبيل لتقدم أي دولة دون الاعتماد على العلماء والباحثين، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى العديد من المبادرات والأنشطة لدعم وتشجيع الشباب على الابتكار والاختراع.وقال إن منتدى الشباب للعلوم يدور حول محورين أساسيين الأول تشجيع الشباب للدخول فى كافة المجالات العلمية باعتبار أن العلم هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل ويتماشى مع الخطة القومية والأهداف العالمية لتمكين الشباب بالعلوم، فيما يركز المحور الثاني على تشجيع شباب العلماء وإظهار امكانياتهم البحثية والعلمية في كافة المجالات ودعم التعاون بينهم.ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمل أمين الأستاذ المساعد بالمركز ورئيس المنتدى إلى أنه يشارك في فعاليات المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، نخبة من باحثى المركز القومي للبحوث وكافة المعاهد والمراكز البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شباب الجامعات، حيث يتراوح سن المشاركين من 17-40 عاما.وأوضحت أن فعاليات المنتدى تبحث كافة المجالات التكنولوجية والعلمية وخاصة المجالات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مثل (الماء-الغذاء-الطاقة-التعليم-الصحة والبيئة وغيرها).وأضافت أنه سيتم على هامش المنتدى عقد جلسات رئيسية لتدريب شباب الباحثين والشباب فى مجالات مختلفة مثل مهارات التواصل والقيادة والابتكار وريادة الأعمال ودبلوماسية العلوم وتنمية مهارات الباحثين، بالإضافة إلى جلسة رئيسية تتناول قصص نجاح شباب باحثين في مجال العلوم في مجالات مختلفة.