بعد توقف تصويره.. ليلى علوي تستأنف «ماما حامل»

تستعد الفنانة ليلى علوي لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل" خلال الفترة المقبلة بعد فترة من توقف تصويره.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع الفيلم انتهوا من تصوير يوم واحد فقط بالعمل منذ ما يقرب من شهرين، وتوقف التصوير بعدها نظرًا لانشغال معظم أبطاله باعمال فنية أخرى، مشيرًا إلى أنهم من المقرر استئناف تصويره يوم 24 يناير الجاري في مدينة السادس من أكتوبر.تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، بينما تجسد ليلى علوي دور زوجة بيومي فؤاد وأم حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ودينا محسن "ويزو" وآخرون، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.