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سياسي

فريدة الشوباشي.. أول سيدة تترأس جلسة البرلمان الافتتاحية (إنفوجراف)

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:58 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
عائشة حسن
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تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء 12 يناير، سابقة برلمانية تحدث لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، وهي أن تترأس سيدة الجلسة الافتتاحية من جلسات البرلمان، كأكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية.

وقالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ترأسها للجلسة يمثل شرفا وفخرا كبيرين، وتتويجا لمشوارها الإعلامي والسياسي، فحصولها على عضوية مجلس النواب شهادة جديدة لها تضاف لتاريخها ومشوارها.

وأكدت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن ترأسها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب جاء من قبيل الصدفة بحكم أنها أكبر الأعضاء سنا، ولكن هذا شرف كبير لها أن تدير جلسة لمجلس النواب، قائلة: "ربنا رتبها لي وكتبها لي وأشعر بالفخر أني أتولى هذه الجلسة، فهذا يعد بالنسبة لي تكريم كبير وشرف عظيم أني حصلت على عضوية مجلس النواب، فهذا تتويج لمشواري الطويل، والذي حاولت فيه تقديم ما يفيد الدولة المصرية، ويساهم في تنميتها ودفع عجلة التقدم والتطوير فيها نحو الأفضل".

وتابعت: "عندما سمعت خبر ترأسي للجلسة كنت في غاية الفخر والسعادة بأنني سأنول هذا الشرف العظيم، أنني أدير جلسة بها مجموعة من القامات والكوادر التي اختارها الشعب المصري وحرص على النزول والمشاركة بقوة في تلك الانتخابات".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن النائبة فريدة الشوباشي:

- ولدت فريدة الشوباشي بمدينة حلوان عام 1938، لأسرة مسيحية تعود جذورها لمركز القوصية بالصعيد.

- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.

- اعتنقت الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك -وكان في المعتقل وقتها- لتخبره باعتناقها الإسلام.

لها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الجرائد المصرية، وكان لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب ".

لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.

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