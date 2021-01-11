بأسعار تذاكر الطيران.. الحكومة التركية ترفع رسوم الطرق السريعة

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة التركية رفعت رسوم المرور من طريق إسطنبول-إزمير السريع إلى 367 ليرة، ما يبلغ أكثر من ضعف سعر تذكرة الطيران من إسطنبول إلى إزمير وهو 171 ليرة، وما يعادل تقريبًا سعر تذكرة طيران من إسطنبول إلى ميونخ في ألمانيا (362 ليرة تركية).وتأتي الزيادة الجديدة على رسوم استخدام الطريق السريع بين إسطنبول وإزمير، بعد أن رفعتها الحكومة إلى 292 ليرة خلال العام الماضي 2020، من ناحية أخرى فإن سعر تذكرة الطيران من إسطنبول إلى إزمير تبلغ 170.98 ليرة تركية أي أقل من نصف سعر المرور على الطريق البري السريع.وأوضحت صحيفة "سوزجو" التركية أنه من الممكن أيضًا التنقل محليًا ودوليًا، بواسطة الطيران مقابل تسعيرة المرور الجديدة، علاوة على ذلك، فإن المواطن عندما يختار الطريق السريع، يجب عليه تغطية تكاليف الوقود والرسوم الأخرى.وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أيضًا شراء تذاكر الطيران، من إسطنبول إلى بوخارست مقابل 360 ليرة تركية، وإلى برلين مقابل 367 ليرة تركية، وإلى ميونيخ مقابل 362 ليرة تركية.