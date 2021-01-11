التاريخ القبطي اليوم 2021.. و قراءات الكنيسة
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:22 م
جرجس صفوتطباعة
يبحث كثيرون عن التاريخ القبطي اليوم 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، 11 يناير 2021، قراءات وطقوس اليوم القبطي 3 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.
العشية: مزامير 115: 12 - 13 + متى 18: 1 - 7
باكر: مزامير 119: 130،141 + متى 18: 10 - 20
قراءات القداس:
البولس: 1 كورنثوس 13: 11 - 14: 4
الكاثوليكون: 1 بطرس 1: 25 - 2: 10
الإبركسيس: اعمال 9: 22 - 30
السنكسار: استشهاد اطفال بيت لحم
الإنجيل: مزامير 113: 1 - 2 + متى 2: 13 - 23.
التاريخ القبطي اليوم 2021وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:
العشية: مزامير 115: 12 - 13 + متى 18: 1 - 7
باكر: مزامير 119: 130،141 + متى 18: 10 - 20
قراءات القداس:
البولس: 1 كورنثوس 13: 11 - 14: 4
الكاثوليكون: 1 بطرس 1: 25 - 2: 10
الإبركسيس: اعمال 9: 22 - 30
السنكسار: استشهاد اطفال بيت لحم
الإنجيل: مزامير 113: 1 - 2 + متى 2: 13 - 23.
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