التاريخ القبطي اليوم 2021.. و قراءات الكنيسة

التاريخ القبطي اليوم 2021





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يبحث كثيرون عن التاريخ القبطي اليوم 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، 11 يناير 2021، قراءات وطقوس اليوم القبطي 3 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:العشية: مزامير 115: 12 - 13 + متى 18: 1 - 7باكر: مزامير 119: 130،141 + متى 18: 10 - 20قراءات القداس:البولس: 1 كورنثوس 13: 11 - 14: 4الكاثوليكون: 1 بطرس 1: 25 - 2: 10الإبركسيس: اعمال 9: 22 - 30السنكسار: استشهاد اطفال بيت لحمالإنجيل: مزامير 113: 1 - 2 + متى 2: 13 - 23.