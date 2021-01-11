رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الدينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:37 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
مروة عنبر
طباعة
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على المقدسات الفلسطينية، حيث تصاعدت مؤخرا حدة الاستهداف الإسرائيلي للحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين.

وقالت الجامعة، إن تلك الاعتداءات تأتي في إطار مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع قسري جديد من خلال الإجراءات والانتهاكات الجسيمة لحرمة وقدسية المسجدين وحرية العبادة، إلى جانب السيادة والحقوق الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إغلاقا للحرم الابراهيمي الشريف أمام المصلين لمدة 10 أيام، في الوقت الذي تطلق العنان يوميا لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه، وكذلك تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى، كما قدمت جماعات الهيكل في سابقة خطيرة من نوعها مقترح لحكومة الاحتلال بهدف تفكيك قبة الصخرة لإقامة الهيكل المزعوم، فيما كثفت اعمال الحفريات في ساحة البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك لاستكمال تهويد ساحة البراق.

وحذر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الإثنين، من العواقب الوخيمة لامعان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب جرائمها بحق المقدسات والمساس بحرمتها وتدنيسها التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.

كما طالب أبو علي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية وعدم الاكتفاء بالبيانات لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المقدسات وتقويضها لحرية العبادة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين، واهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران