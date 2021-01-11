لجنة هندسية من حي المعصرة لفحص انهيار عقار من 3 طوابق
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:30 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، تشكيل لجنة هندسية وفنية من حي المعصرة، لمعاينة انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة المعصرة البلد بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار، كما قررت إخلاء سبيل العقار من السكان.
وتلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وتلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.