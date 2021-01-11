لجنة هندسية من حي المعصرة لفحص انهيار عقار من 3 طوابق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، تشكيل لجنة هندسية وفنية من حي المعصرة، لمعاينة انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة المعصرة البلد بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار، كما قررت إخلاء سبيل العقار من السكان.وتلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.