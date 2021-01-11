علماء: العالم يواجه موجة كورونا الثانية وإفريقيا تنتظر الرابعة

حذر علماء في جنوب إفريقيا من اقتراب الموجتين الثالثة والرابعة، في ظل معاناة عدد كبير من دول العالم من الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد، وتعمل جنوب إفريقيا على احتواء الموجة الثانية من الفيروس، مع ظهور طفرة جديدة على الفيروس جعلته أسهل انتشارا.ويتوقع الخبراء موجة ثالثة من كورونا عندما يأتي الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في مايو ويونيو المقبلين، وسط مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضد الفيروس المتحور، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.وعلى الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن الموجة الثانية لم تصل بعد إلى ذروتها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، فإنهم يخشون من أن خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية قد تكافح للتعامل مع تدفق المرضى، ولا يبدو أن جنوب إفريقيا تستطيع تحمل الإغلاق المحكم الذي فرض العام الماضي، الذي تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية هائلة، كما أن هناك انتقادات متزايدة لفشل السلطات في تأمين إمدادات كافية من اللقاحات.وقال تيفاني ماشامبا، أستاذ البحوث التشخيصية في جامعة بريتوريا، "سنرى الموجة الثالثة أو حتى الرابعة لقد بدأ هذا الوباء للتو".ويزيد العدد الرسمي لوفيات كورونا في جنوب إفريقيا الان على 31 ألفا، لكن تقديرات الأطباء وخبراء الصحة تشير إلى وفاة أكثر من 71 ألفا منذ مايو الماضي، علما أنه البلد الأكثر تضررا من الوباء في إفريقيا.