الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أعلنت وكالة حكومية في مانيلا، اليوم الاثنين، أن مسئولي الجمارك الفلبينية صادروا طردا يحتوي على 20 عنكبوتا من الأنواع المهددة بالانقراض، و8 عقارب من تايلاند.وقال مكتب الجمارك، في بيان، إن الطرد، الذي وصل يوم الأربعاء، كان مسجلا بشكل مزيف على أنه يحتوي على معدات تعليمية، وأفاد المكتب بأنه تم تسليم جميع العناكب والعقارب إلى وحدة مراقبة الاتجار في الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية.وفي أكتوبر الماضي، صادر المكتب 119 من العناكب كانت مخبأة في شحنة أحذية مطاطية من بولندا، ولم ترد معلومات فورية عن متلقي العناكب، المصنفة على أنها من الأنواع البرية المهددة بالانقراض.وحذر مكتب الجمارك من أن الاستيراد غير القانوني للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وجمعها والاتجار بها، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 200 ألف بيزو (4166 دولارا).