ضوابط استثنائية لقبول البيانات العاجلة للنواب

أجازت اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، لأعضاء المجلس، التقدم ببيانات عاجلة بعد وضع جدول الجلسة العامة، على غير الضوابط المعتادة للتقدم بالبيانات العاجلة، شرط أن تناقش أحد الأمور العامة التي لا تحتمل التأخير.وأوضحت المادة 215 من اللائحة ضوابط قبول البيانات العاجلة وشروطها، إذ نصت على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، وذلك إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.ويقدم الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.وفي حال أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب عليه أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال، فيما تحظر أي مناقشة حوله، دون قرار من المجلس.يأتي ذلك فيما يعقد مجلس النواب أولى جلسات فصله التشريعي، غدًا الثلاثاء، وفقًا للتاريخ المقرر في الدعوة التي وجهها إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعي الثاني.