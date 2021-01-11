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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرنولد شوارزنيجر: ترامب فاشل

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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وصف حاكم كاليفورنيا السابق «أرنولد شوارزنيجر» مقتحمي مقر الكونجرس من أنصار دونالد ترامب بالنازيين.

كما وصف ممثل هوليوود، خلال مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، الرئيس ترامب بالزعيم الفاشل.

وقال شوارزنيجر، خلال الفيديو، إن "ترامب سيسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق".

وتابع شوارزنيجر: "يوم الأربعاء كانت ليلة الزجاج المكسور هنا في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، مقر مجلسي الشيوخ والنواب.

كما استخدم شوارزنيجر تعبير "ليلة الزجاج المكسور" لتشبيه ما حدث بتخريب النازيين في ألمانيا والنمسا منازل اليهود ومدارسهم وشركاتهم عام 1938.

وتابع الممثل الأمريكى: "لكن الغوغاء لم يكتفوا بتحطيم نوافذ مبنى الكابيتول، بل حطموا الأفكار التي أخذناها كأمر مسلم به، لقد دهسوا المبادئ التي تأسست عليها بلادنا".

كما شبه أيضا جماعة «براود بويز» الأمريكية اليمينية المتطرفة بالنازيين، علما بأنه تم القبض على بعضهم في واشنطن قبل وبعد أعمال الشغب.

وتابع في مقطع الفيديو: "سعى الرئيس ترامب لقلب نتائج الانتخابات، سعى إلى انقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب".

كما وصف ترامب بالزعيم الفاشل، وقال إنه يشعر بالارتياح لأن رئاسته تقترب من نهايتها، وستصبح قريبا غير ذات قيمة مثل تغريدة قديمة.

وطالب شوارزنيجر بالوحدة الوطنية، وتعهد بدعم الرئيس المنتخب جو بايدن بعد تصديق أعضاء الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أقرت فوزه.

وقال شوارزنيجر: "أعتقد، بقدر ما هزتنا أحداث الأيام الأخيرة، أننا سنخرج أقوى لأننا نفهم الآن ما يمكن أن نخسره"، مضيفا: "إن أولئك الذين يقفون وراء أعمال الشغب والذين أثاروها ستتم محاسبتهم قريبا".

كما شبه شوارزنيجر الديمقراطية الأمريكية بالسيف الذي كان يلوح به في فيلمه كونان البربري، قائلا: "هذا هو سيف كونان كلما هدأ أصبح أقوى".

وتابع، وهو يمسك بالسيف: "ديمقراطيتنا مثل فولاذ السيف لقد خففت بسبب الحروب والظلم والتمردات".

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