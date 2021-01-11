باكستان تطلق أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في 2021

قال مسؤولون باكستانيون اليوم الاثنين، إن عشرات الآلاف من أفراد فرق الرعاية الصحية شرعوا في تنفيذ أول حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال هذا العام، وفي ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتشمل الحملة تطعيم نحو 40 مليون طفل بلقاح مضاد للمرض الذي يصيب بالشلل، والذي تم القضاء عليه في بقية العالم لكنه لا يزال منتشرا في باكستان وأفغانستان.وقال الدكتور فيصل سلطان وزير الصحة الباكستاني، إن الحملة، وهي جزء من حملة تمولها الأمم المتحدة، سوف تستمر لمدة أسبوع لتطعيم الأطفال حتى سن الخامسة.