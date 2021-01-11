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حوادث

الداخلية تستعد لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:57 ص
أجهزة الأمن بوزارة
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية
عمرو المزيدي
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أنهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية استعداداتها الخاصة لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في الفترة من 13 حتى 31 يناير، أحد أهم الأحداث على المستوى العالمي مطلع هذا العام، وذلك وفقا لخطة أمنية عالية المستوى والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ويشارك في خطة تأمين كأس العالم كافة قطاعات وإدارات الوزارة من فرق بحثية ونظامية وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وفرق الانتشار السريع لتنفيذ كافة محاور الخطة.

وتعتمد محاور الخطة الأمنية وفقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على تأمين وفود المنتخبات المشاركة بداية من لحظة خروجهم من المطار حتى وصولهم لأماكن الفنادق المخصصة لهم، مع وضع كافة التأمينات اللازمة لخطوط تحركات اتوبيسات نقلهم من الفندق والى الملاعب، مع ضرورة إتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.

ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وشدد الوزير على نشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة والمراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفوري والسريع معها.

وشدد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقت تنفيذ خطة تأمين كأس العالم لكرة اليد.

وشدد وزير الداخلية على أنه لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.

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