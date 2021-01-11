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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:47 ص
النفط
النفط
وكالات
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هبطت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل اليوم الاثنين، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وحيث قفز معدل الإصابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 % إلى 55.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق، وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 51.72 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق في مذكرة "النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح".

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