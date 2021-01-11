الخارجية الإيرانية ترحب باتفاق المصالحة الخليجية

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على المصالحة الخليجية، مشيرة الي ان طهران ترحب باتفاق المصالحة الذي أعلنته الكويت، وتنظر إليه بتفاؤل ونأمل أن يتواصل كي نتمكن من إيجاد حل إقليمي لأجل استقرار المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "قلنا مرارا، إن أحضان إيران ستكون مفتوحة في حال عادت السعودية والإمارات عن المسار الخاطئ في المنطقة".