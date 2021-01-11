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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 وفيات و317 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:20 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، يوم الاثنين، عن تسجيل 6 حالات وفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1583 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت أنه تم تسجيل 541 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 45674، فيما كان إجمالي الحالات النشطة 7907 حالة، وإجمالي التعافي 37320 حالة، وإجمالي الوفيات 447 حالة.

وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 213 حالة، من بينها 117 حالات خطيرة وحرجة.

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