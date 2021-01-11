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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمان بسحل محامية المعصرة: «مالقناش في شنطتها غير ورق»

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:09 ص
المتهمان
المتهمان
نجلاء رفاعي
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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية في واقعة اتهامهما بسرقة محامية بالمعصرة وسحلها على الأرض، فقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة حقائب وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف، وذكرا أنهما لم يعثرا على أموال في حقيبة المحامية، بل مجموعة أوراق، وألقوها في الشارع عقب خطفها منها أثناء سيرها.

وأمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة محامية بمنطقة المعصرة، وحرروا محضرا بالواقعة.

كان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة والسحل أثناء سيرها في أحد الشوارع دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتحفظوا على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء سير المحامية، خطف شخصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه الحقيبة ولاذا بالفرار، وتم التوصل لهويتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات فقط، وألقوها في الشارع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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