ارتفاع إصابات «كورونا» في هولندا إلى 885 ألفًا و98 حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 885 ألفا و98 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و461 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من فيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و952 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.