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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورباتشوف يدعو موسكو وواشنطن لـ«عدم السعي للتفوق العسكري»

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:24 ص
ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف
عبير سليم
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دعا الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، روسيا والولايات المتحدة، بعد تسلم جو بايدن السلطة، إلى تجديد إعلانهما بشأن عدم السعي للتفوق العسكري، وضمان عدم نشوب حرب نووية.

وقال جورباتشوف في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: " إنه مع وصول الإدارة الجديدة لبايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، يتعين على روسيا تجديد اقتراحها لتأكيد الصيغة الخاصة بعدم جواز الحرب النووية، والتي تم تكريسها في إعلان عقب نتائج القمة السوفيتية الأمريكية في جنيف".

وأشار إلى أن نتائج اجتماعه الأول في جنيف مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، الذي عقد في عام 1985، لا تزال ذات صلة وذات أهمية؛ حيث اتفق الطرفان آنذاك وأعلنا في بيان مشترك أن "الحرب النووية مرفوضة ولا منتصر فيها، ولن يسعى أي طرف إلى التفوق العسكري".

وأكد جورباتشوف أن "روسيا عرضت مؤخرا على الولايات المتحدة تجديد تأكيد هذه الصيغة، والآن تأتي إدارة جديدة، وسيكون من المفيد تجديد هذا الاقتراح".

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