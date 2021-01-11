وصول قارب إلى جزيرة كريت يضم هاربين من قمع أردوغان

وصل قارب شرعي يضم عددًا من أنصار حركة جولن الذين يطلبون اللجوء من تركيا إلى جزيرة كريت صباح أمس الأحد وفقًا لما أعلنته صحيفة جريك سيتي تايمز.ووفقًا للجريدة اليونانية فقد وصل القارب إلى خليج كوريمينوس في سيتيا، حيث ضم المركب أربعة رجال وامرأتين وأطفالهم.وبحسب ما قالوه للسلطات فإنهم يسعون للحصول على اللجوء السياسي في اليونان لتجنب الاضطهاد لأنهم من أنصار فتح الله جولن، الداعية الإسلامي الليبرالي.يذكر أن الداعية الإسلامي في يوم من الأيام كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يلقي أردوغان باللوم على الداعية الإسلامي المنفي الآن، والذي يعيش في ولاية بنسلفانيا، في محاولة الانقلاب عام 2016.