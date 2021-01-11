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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور»: غلق محور 30 يونيو بسبب الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:31 ص
غلق محور 30 يونيو
غلق محور 30 يونيو
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، منذ قيليل، غلق محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية.

وقامت الإدارة العامة للمرور على مدار 3 أيام بغلق عدد من الطرق والمحاور الرئيسية؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية حرصًا على حياة المواطنين.

وتعمل غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وشهدت غرف العمليات المرورية منذ بداية موجة البرد حالة من الطوارئ لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعًا للحوادث.

كما تتابع الإدارة العامة للمرور، بشكل عام حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، ومنها توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تسمح هذه المسافة بالتوقف عند الضرورة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه لن يتم إغلاق أي طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط.

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