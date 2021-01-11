سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11-1-2021

تباين سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-1-2021، في مختلف البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، حسبما أفادت التقاير الأخيرة للتعاملات الصباحية اليوم.وعلى المستوى المحلي، استقر متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري، اليوم ليصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر مستقرًا، كما ارتفعت العملة السعودية أمام الجنيه في بنك مصر، وبنك الإسكندرية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11-1-2021جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي وصلت عند 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ووصل السعر في بنك مصر إيران للتنمية إلى 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما جاء السعر فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".