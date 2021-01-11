على حميدة: «دفعت كل فلوسى للضرائب وأحتاج المساعدة للعلاج»

قال المطرب علي حميدة إنه مصاب منذ عدة أيام بحصوات في المرارة ويشعر بتعب كبير وعاد إلى مدينته مرسى مطروح.وأضاف "حميدة"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب إنه خلال الفترة الماضية دفع 13 مليونًا للضرائب.وأكد أن ظروفه الصحية والمادية حاليا غير جيدة ويحتاج للمساعدة للتواجد بمستشفى لتلقي العلاج بعدما ألم به خلال الفترة الماضية.